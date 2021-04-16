Суд вынес приговор обвиняемому в похищении и пытках майдановцев Луценко и Вербицкого

София Закревская
София Закревская
Расследования
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Суд вынес приговор обвиняемому в похищении и пытках майдановцев Луценко и Вербицкого

В пятницу, 16 апреля, обвиняемого в похищении активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого в 2014 году Александра Волкова приговорили к лишению свободы на девять лет.

Такое решение вынес Бориспольский горрайонный суд, приговор вступит в силу после рассмотрения апелляции. Об этом на своей странице в Facebook сообщил потерпевший по делу Игорь Луценко.

Волкова признали виновным по ст. 340, ч. 3 ст. 27 и ч. 3 ст. 146, 127 УК Украины в пытках, похищении и противодействии мирным собраниям. Обвинения в убийстве и создании организованной преступной группировки суд не поддержал.

"Это итог трехлетнего судебного процесса, изнурительного и порой очень беспокойного. Напоминаю, что в этом деле в СИЗО сейчас еще 3 человека, кроме них, под судом один очно, других два – заочно", – написал Луценко.

Он добавил, что большинство людей, которые похищали майдановцев, а также организаторы и спонсоры преступлений сейчас скрываются в России.

Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украинские правоохранители 10 марта задержали подозреваемого в убийстве Героя Небесной Сотни Юрия Вербицкого – Сергея Мыслывого. Кроме того, он может быть причастен к похищению экс-нардепа восьмого созыва Игоря Луценко ( "Батькивщина").

  • Суд избрал меру пресечения Сергею Мыслывому – его арестовали на 60 дней.

  • Следователи Государственного бюро расследований вместе со Службой безопасности Украины 12 марта задержали еще одного подозреваемого по делу. Им оказался житель города Белая Церковь Киевской области.

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