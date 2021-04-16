Суд вынес приговор обвиняемому в похищении и пытках майдановцев Луценко и Вербицкого
В пятницу, 16 апреля, обвиняемого в похищении активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого в 2014 году Александра Волкова приговорили к лишению свободы на девять лет.
Такое решение вынес Бориспольский горрайонный суд, приговор вступит в силу после рассмотрения апелляции. Об этом на своей странице в Facebook сообщил потерпевший по делу Игорь Луценко.
Волкова признали виновным по ст. 340, ч. 3 ст. 27 и ч. 3 ст. 146, 127 УК Украины в пытках, похищении и противодействии мирным собраниям. Обвинения в убийстве и создании организованной преступной группировки суд не поддержал.
"Это итог трехлетнего судебного процесса, изнурительного и порой очень беспокойного. Напоминаю, что в этом деле в СИЗО сейчас еще 3 человека, кроме них, под судом один очно, других два – заочно", – написал Луценко.
Он добавил, что большинство людей, которые похищали майдановцев, а также организаторы и спонсоры преступлений сейчас скрываются в России.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Юрий Вербицкий и Игорь Луценко были похищены вечером 20 января 2014 года.
Луценко был найден 21 января и рассказал, что похитители, избив его, выбросили в Бориспольском районе.
В сентябре 2019 года Луценко заявлял, что к его похищению и убийству активиста Юрия Вербицкого также может быть причастен нардеп от "Слуги народа" Сергей Литвиненко.
Украинские правоохранители 10 марта задержали подозреваемого в убийстве Героя Небесной Сотни Юрия Вербицкого – Сергея Мыслывого. Кроме того, он может быть причастен к похищению экс-нардепа восьмого созыва Игоря Луценко ( "Батькивщина").
Суд избрал меру пресечения Сергею Мыслывому – его арестовали на 60 дней.
Следователи Государственного бюро расследований вместе со Службой безопасности Украины 12 марта задержали еще одного подозреваемого по делу. Им оказался житель города Белая Церковь Киевской области.