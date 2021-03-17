Суд вынес новое решение по обвиняемым в убийстве Гандзюк

Днепровский районный суд Киева продлил меры пресечения двум обвиняемым в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Бывшего главу Херсонского облсовета Владислава Мангера и его пособника Алексея Левина оставили под стражей еще на два месяца – до 15 мая. Соответствующее решение приняла судья Юлия Иванина, пишет УНИАН.

Таким образом она удовлетворила ходатайство стороны обвинения и отказала в прошении адвокатов, которые настаивали на изменении меры пресечения.

Заседания суда, на которых продолжат изучать доказательства, запланированы на 2, 7, 16 и 22 апреля.

Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что гордится расследованием убийства Гандзюк, потому что при ней под стражей оказались обвиняемые в организации преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 июля 2018 года в Херсоне Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.

Гандзюк несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября умерла в больнице из-за обрыва тромба.