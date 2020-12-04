Суд восстановил в должности экс-беркутовца, который командовал расстрелом на Майдане

Бывший командир роты подразделения "Беркута" в Харькове Виктор Шаповалов был восстановлен в должности в Министерстве внутренних дел Украины.

Об этом говорится в решении Харьковского окружного административного суда от 1 декабря 2020 года.

Согласно решению суда, экс-беркутовца восстановили в "должности командира оперативной роты № 2 батальона милиции общественной безопасности особого назначения ГУ МВД в Харьковской области", из которой был уволен в ноябре 2015 года.

Кроме того, суд постановил взыскать с МВД в пользу Шаповалова 11 297,20 гривен за дни "вынужденного прогула".

Напомним, Виктор Шаповалов находился под стражей с 2015 года. Силовика обвиняли в превышение служебных полномочий, которые привели к гибели или ранения активистов во времена Евромайдана в 2014 году.

По данным следствия, Шаповалов отдал преступный приказ, приведший к смерти трех активистов, а также травмированию 107 человек.

В октябре 2016 года Шаповалов в суде признал свою вину, попросил прощения и назвал фамилии бывших коллег, которые получали патроны со свинцовой картечью вместо резиновой.

В ноябре 2019 года Шаповалова, который командовал избиением майдановцев, отпустили под ночной домашний арест.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 ноября 2020 года было ровно семь лет, как силовики жестоко разогнали участников Евромайдана в Киеве.