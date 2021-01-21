Суд вернулся к рассмотрению иска Сивохо против Нацкорпуса: под зданием начались протесты. Фото
Печерский районный суд Киева вернулся к рассмотрению иска бывшего советника секретаря СНБО Сергея Сивохо против представителей Национального корпуса Сергея Тамарина, Александра Волкова и Юрия Капли.
Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, возле здания суда собралась группа поддержки членов Нацкорпуса. Сам Сивохо в суд не приехал (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
За порядком следят десятки правоохранителей.
Напомним, инцидент произошел 12 марта 2020 года в Киеве во время презентации Национальной платформы примирения и единства, которую представлял Сивохо.
После нескольких минут перепалки ведущий объявил о завершении мероприятия. В результате Сивохо покинул зал, представители Нацкорпуса пошли за ним. В холле его толкнули и тогдашний советник секретаря СНБО упал.
Националисты кричали "Пошел вон!", "Сепар", "Клоун!". Под конец охрана увела организатора конференции.
Как сообщал OBOZREVATEL:
после конфликта полиция задержала 15 человек, их запаковали в автобусы и увезли. По факту произошедшего было начато уголовное производство по статье "хулиганство, совершенное группой лиц".
Сам Сивохо написал пост, в котором обвинил националистов в разжигании войны и отметил, что никто не остановит его команду на пути к миру.