Суд вернулся к рассмотрению иска Сивохо против Нацкорпуса: под зданием начались протесты. Фото

Печерский районный суд Киева вернулся к рассмотрению иска бывшего советника секретаря СНБО Сергея Сивохо против представителей Национального корпуса Сергея Тамарина, Александра Волкова и Юрия Капли.

Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, возле здания суда собралась группа поддержки членов Нацкорпуса. Сам Сивохо в суд не приехал (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

За порядком следят десятки правоохранителей.

Напомним, инцидент произошел 12 марта 2020 года в Киеве во время презентации Национальной платформы примирения и единства, которую представлял Сивохо.

После нескольких минут перепалки ведущий объявил о завершении мероприятия. В результате Сивохо покинул зал, представители Нацкорпуса пошли за ним. В холле его толкнули и тогдашний советник секретаря СНБО упал.

Националисты кричали "Пошел вон!", "Сепар", "Клоун!". Под конец охрана увела организатора конференции.

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