Суд вернул должность сотруднику СБУ, подозреваемому в вымогательстве $100 тысяч

Киевский апелляционный суд вернул на свою должность сотрудника Службы безопасности Украины Андрея Парасочку, которому ранее объявили подозрение в вымогательстве и получении $100 тыс.

Об этом сообщило "Слідство.Інфо". Журналисты получили официальный ответ на свой запрос из Офиса генерального прокурора.

Издание напомнило, что в августе 2020 года Голосеевский райсуд Киева отправил Парасочку под домашний арест, а в сентябре отстранил от должности старшего оперуполномоченного СБУ.

"Относительно П. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, однако отстранение последнего от должности отменено постановлением Киевского апелляционного суда", – сказано в ответе Офиса генпрокурора от 29 декабря.

Журналисты отметили, что судебное постановление отсутствует в едином реестре судебных решений. Однако, по информации портала "Судебная власть Украины", Киевский апелляционный суд действительно принял такое решение 28 октября 2020 года.

Издание напомнило, что Парасочка, по версии следствия, разработал схему завладения средствами служащих "Банка Альянс" и привлек к ней киевского прокурора Святослава Мазурика.

По мнению следствия, Мазурик совместно с Парасочкой составили неправдивые официальные документы о начале досудебного расследования и подделали доказательства обвинения в уголовном производстве в отношении служащих банка.

Как сообщал OBOZREVATEL, прокурора Киевской местной прокуратуры №6 (Печерский район) Святослава Мазурика поймали на взятке 4 июня 2020 года. По данным следствия, подозреваемый требовал деньги от представителя банковского учреждения за закрытие уголовного производства. Также он обещал дальнейшее "кураторство" деятельности банка.

Задержанный по подозрению во взятке в $100 тысяч Мазурик перед передачей денег несколько раз посещал автосалон Mercedes-Benz, а его жена подписала предварительный договор покупки машины.