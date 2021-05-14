Суд в Одессе оставил Стерненко под домашним арестом
Одесский апелляционный суд отказался изменить меру пресечения Сергею Стерненко и Руслану Демчуку по делу о похищении человека. Бывших лидеров "Правого сектора" в Одессе оставили под круглосуточным домашним арестом.
Об этом сообщают "Ґрати". Отмечается, что также было отказано перенести отбывание ареста в Киеве.
Следующее заседание было назначено на 20 мая на 14:30.
Напомним, что 9 апреля суд изменил меру пресечения Стерненко и Демчука, отправив обоих под круглосуточный домашний арест вместо содержания под стражей.
23 февраля Приморский суд приговорил их к 7 годам лишения свободыза похищение депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, разбой и незаконное ношение оружия.
До приговора Стерненко и Демчук внесли залог 60 и 45 тысяч гривен соответственно и находились на свободе. Судья Виктор Попревич в приговоре избрал другую меру пресечения – арест, и обвиняемые были немедленно взяты под стражу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
19 марта Приморский районный суд Одессы оставил под стражей Сергея Стерненко, которого приговорили к 7 годам колонии с конфискацией половины имущества по делу о похищении в 2015 году депутата Сергея Щербича из пророссийской партии "Родина".
20 марта у здания Офиса президента в Киеве состоялась акция протеста сторонников осужденного Стерненко. Сначала участники вели себя спокойно, но потом произошли погромы – они зажгли файеры, обстреляли здание пиротехникой, облили его краской и выбили стекла.