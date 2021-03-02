Суд в Киеве разрешил задержать Шария: блогер отреагировал
Суд разрешил правоохранительным органам задержать известного блогера Анатолия Шария, подозреваемого в государственной измене.
Как сообщается на сайте Министерства внутренних дел, Шарий внесен в базу лиц, скрывающихся от органов власти.
Там указано, что МВД получило разрешение на задержание подозреваемого с целью принудительного привода в суд.
По данным "Интерфакс-Украина", решение принял Печерский районный суд Киева. Постановление вынесено 25 февраля и обжалованию не подлежит.
Сам Шарий уже отреагировал в Telegram на данную информацию, заявив о нарушении закона.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины объявила в государственный розыск Шария. Причиной стало то, что 25 февраля он не явился в СБУ для участия в допросе в качестве подозреваемого.
Как сообщал OBOZREVATEL:
16 февраля Шарию было сообщено о подозрении сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины –ч. 1 ст. 111 "Государственная измена" и ч. 1 ст. 161 "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".
Речь идет о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижении национальной чести и достоинства и тому подобное. Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины.
По данным СБУ, видеоролики Шария активно использовали российские СМИ в своих эфирах. В частности, "Россия 24", "Россия 1", телеканал министерства обороны РФ "Звезда".