Суд в Киеве разрешил задержать Шария: блогер отреагировал

Суд разрешил правоохранительным органам задержать известного блогера Анатолия Шария, подозреваемого в государственной измене.

Как сообщается на сайте Министерства внутренних дел, Шарий внесен в базу лиц, скрывающихся от органов власти.

Там указано, что МВД получило разрешение на задержание подозреваемого с целью принудительного привода в суд.

По данным "Интерфакс-Украина", решение принял Печерский районный суд Киева. Постановление вынесено 25 февраля и обжалованию не подлежит.

Сам Шарий уже отреагировал в Telegram на данную информацию, заявив о нарушении закона.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины объявила в государственный розыск Шария. Причиной стало то, что 25 февраля он не явился в СБУ для участия в допросе в качестве подозреваемого.

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