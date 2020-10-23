Суд в Италии согласился выслушать защиту Маркива до конца и допоздна, – Антон Геращенко

Апелляционный суд Ломбардии согласился выслушать защиту украинского нацгвардейца Виталия Маркива до конца, в связи с чем заседание затянулось допоздна.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Он отметил, что заседание началось еще в 10:00 и опубликовал кадры из зала суда (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

Виталий Маркив в суде. Facebook Антона Геращенко

"Сейчас в Милане 21:00 (22:00 по киевскому времени на момент публикации поста). А в Апелляционном суде Ломбардии продолжается заседание суда по делу Виталия Маркива. Сегодня, с 10:00, в суде выступают адвокаты Виталия – Рафаэле Делла Валле, Николо Бертолини Клеричи и Донателла Рапетти. Это лучшие адвокаты Италии", – пояснил он.

Геращенко отметил, что после 18:00 суд удалился на совещание и принял решение продолжить заседание, чтобы заслушать Валле.

Заседание суда по делу Маркива. Facebook Антона Геращенко

"И что примечательно, суд, состоящий из двух судей и шести присяжных, – дал согласие выслушать защиту Виталия Маркива до конца и допоздна. Судьи и присяжные очень внимательно слушают доводы защиты, не перебивая и не задавая вопросов, не относящихся к существу делу. Все это дает надежду на справедливый оправдательный приговор для Виталия, который уже 3 года и четыре месяца лишен свободы по чудовищным и бездоказательным обвинениям итальянской юстиции", – добавил заместитель главы МВД.

Суд согласился выслушать защиту Маркива до конца. Facebook Антона Геращенко

Напомним, что министр внутренних дел Арсен Аваков назвал дело нацгвардейца Виталия Маркива гибридным ударом для Украины.

Facebook Антона Геращенко.

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