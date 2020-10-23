Суд в Италии согласился выслушать защиту Маркива до конца и допоздна, – Антон Геращенко
Заместитель главы МВД Антон Геращенко рассказал подробности о заседании суда над Виталием Маркивым
Он отметил, что заседание началось еще в 10:00 и продолжалось по состоянию на 22:00
Апелляционный суд Ломбардии согласился выслушать защиту украинского нацгвардейца Виталия Маркива до конца, в связи с чем заседание затянулось допоздна.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Он отметил, что заседание началось еще в 10:00 и опубликовал кадры из зала суда (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).
"Сейчас в Милане 21:00 (22:00 по киевскому времени на момент публикации поста). А в Апелляционном суде Ломбардии продолжается заседание суда по делу Виталия Маркива. Сегодня, с 10:00, в суде выступают адвокаты Виталия – Рафаэле Делла Валле, Николо Бертолини Клеричи и Донателла Рапетти. Это лучшие адвокаты Италии", – пояснил он.
Геращенко отметил, что после 18:00 суд удалился на совещание и принял решение продолжить заседание, чтобы заслушать Валле.
"И что примечательно, суд, состоящий из двух судей и шести присяжных, – дал согласие выслушать защиту Виталия Маркива до конца и допоздна. Судьи и присяжные очень внимательно слушают доводы защиты, не перебивая и не задавая вопросов, не относящихся к существу делу. Все это дает надежду на справедливый оправдательный приговор для Виталия, который уже 3 года и четыре месяца лишен свободы по чудовищным и бездоказательным обвинениям итальянской юстиции", – добавил заместитель главы МВД.
Напомним, что министр внутренних дел Арсен Аваков назвал дело нацгвардейца Виталия Маркива гибридным ударом для Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 мая 2014 года в районе железнодорожного переезда в селе Андреевка во время минометного обстрела погибли гражданин Италии Андреа Роккелли (фотокорреспондент) и гражданин РФ Андрей Миронов (переводчик).
30 июня 2017 года полиция Италии арестовала Виталия Маркива в аэропорту Болоньи по подозрению в убийстве Роккелли.
12 июля 2019 года суд в итальянском городе Павия приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы.
17 января 2020 года Верховная Рада приняла заявление к власти Италии по апелляционному производству украинского нацгвардейца.
На брифинге с участием главы МВД Арсена Авакова 31 августа были представлены веские доказательства невиновности Маркива.
29 сентября в Милане состоялось первое судебное заседание, на котором рассматривалась апелляция по делу нацгвардейца, а второе прошло 1 октября.
На заседании Итальянского апелляционного суда по делу Маркива 15 октября его адвокаты предоставили факты того, что стороной обвинения был использован некорректный перевод его слов.
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что семья погибшего на Донбассе итальянского журналиста Андреа Роккелли хочет получить от Украины большую сумму компенсации.