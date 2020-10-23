Суд в Италии согласился выслушать защиту Маркива до конца и допоздна, – Антон Геращенко

Апелляционный суд Ломбардии согласился выслушать защиту украинского нацгвардейца Виталия Маркива до конца, в связи с чем заседание затянулось допоздна.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Он отметил, что заседание началось еще в 10:00 и опубликовал кадры из зала суда (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

"Сейчас в Милане 21:00 (22:00 по киевскому времени на момент публикации поста). А в Апелляционном суде Ломбардии продолжается заседание суда по делу Виталия Маркива. Сегодня, с 10:00, в суде выступают адвокаты Виталия – Рафаэле Делла Валле, Николо Бертолини Клеричи и Донателла Рапетти. Это лучшие адвокаты Италии", – пояснил он.

Геращенко отметил, что после 18:00 суд удалился на совещание и принял решение продолжить заседание, чтобы заслушать Валле.

"И что примечательно, суд, состоящий из двух судей и шести присяжных, – дал согласие выслушать защиту Виталия Маркива до конца и допоздна. Судьи и присяжные очень внимательно слушают доводы защиты, не перебивая и не задавая вопросов, не относящихся к существу делу. Все это дает надежду на справедливый оправдательный приговор для Виталия, который уже 3 года и четыре месяца лишен свободы по чудовищным и бездоказательным обвинениям итальянской юстиции", – добавил заместитель главы МВД.

Напомним, что министр внутренних дел Арсен Аваков назвал дело нацгвардейца Виталия Маркива гибридным ударом для Украины.

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