Суд уже отстранял детектива НАБУ из-за фальсификаций эксперта Педь – адвокат

В июле 2019 года Соломенский районный суд отстранил детектива НАБУ от проведения расследования по делу "Укрнафты" из-за его попыток фальсификации экспертных заключений при помощи частного эксперта Ирины Педь.

Об этом сообщила адвокат по делу "Роттердам+" Наталия Дригваль.

"Автор так называемой "новой экспертизы" в деле "Роттердам+" Ирина Педь, которая якобы подтвердила "убытки" от действия формулы, ранее помогала детективам НАБУ фальсифицировать выводы экспертиз по делу ПАО "Укрнафта". В июле 2019 г. нарушение были установлены и задокументированы Соломенским районным судом Киева, который тогда отстранил детективов от расследования", – сообщила она.

Со ссылкой на обнародованное в открытом доступе решение суда от 23 июля 2019 г. адвокат сообщила, что один из детективов требовал от и.о. главы Научно-исследовательского центра судебных экспертиз по вопросам интеллектуальной собственности Минюста включить в состав комиссии частного эксперта Педь.

"Детектив настаивал на том, чтобы и.о главы института включил в комиссию экспертов частного судебного эксперта Педь И.В., осуществлял давление на экспертов института, относительно ускоренного проведения экспертиз и составления "правильных", в его понимании, выводов экспертизы с возможностью предоставления окончательного варианта проекта для ознакомления и редактирования", – процитировала адвокат решение суда.

В ходе разбирательства стало известно, что именно частный эксперт Педь подготовила "нужные" детективу выводы, к которым детектив апеллировал при оказании давления на экспертов государственного учреждения.

"Во время визитов в Центр особое внимание директора и судебных экспертов Центра детектив обращал на вывод частного судебного эксперта Педь И.В., подписанный ею как специалистом, в котором содержались прямые ссылки на материалы уголовного производства", – говорится в решении суда, на которое указала адвокат.

По словам Дригваль, это решение суда является прямым подтверждением несамостоятельности и ангажированности частного эксперта Педь, которая по требованию НАБУ подготовила необходимый детективам вывод по делу "Роттердам+".

Ранее сообщалось, что частный эксперт Ирина Педь в 2019-2020 г. получила от НАБУ свыше 520 тыс. грн за оказания неких услуг эксперта. Она стала крупнейшим подрядчиком НАБУ для проведения экспертиз.

Напомним, дело "Роттердам+" закрыто 27 августа 2020 г. из-за отсутствия в нем состава преступления. За 3,5 года детективы НАБУ не смогли найти каких-либо доказательств вреда от формулы.

4 государственных научно-исследовательских института, 10 украинских и международных экспертных учреждений подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы "Роттердам+".

11 августа 2020 г. отсутствие каких-либо убытков от формулы подтвердила финальная комплексная экспертиза СБУ, после чего прокурор и постановил закрыть дело.

Это решение прокурора подтвердил Офис Генерального прокурора, а также Высший антикоррупционный суд, который 24 сентября признал решение о закрытии дела полностью законным и обоснованным.

Спустя месяц после закрытия дела и подтверждения этого решения Высшим антикоррупционным судом, НАБУ сообщило о получении некой экспертизы от частного лица, которая якобы подтверждает 40 млрд грн "убытков" от действия формулы.

Адвокаты стороны защиты сообщили о фальсификации материалов уже закрытого расследования задним числом и обратились в ГБР.