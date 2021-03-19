Суд смягчил меру пресечения ветерану АТО "Фортуне"

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
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Суд смягчил меру пресечения ветерану АТО 'Фортуне'

Ветерану антитеррористической операции на Донбассе Виктории Котеленец, известной под позывным "Фортуна", смягчили меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

Об этом сообщается на странице "Свободу Фортуне – Виктории Котеленец" в Facebook. Такое решение назвали "тактической победой".

Котеленец после решения суда.

"Тактическая победа. Виктории ("Фортуне") Котеленец смягчена мера пресечения. Теперь это не круглосуточный, а только ночной домашний арест", – сказано в сообщении.

Facebook "Свободу Фортуне – Виктории Котеленец".

Ветерана АТО, известную под позывным "Фортуна", задержали повторно 19 января и в тот же день избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Адвокаты подали апелляцию на решение суда.

Ей инкриминируют ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" и ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины. Санкция первой предусматривает заключение на срок от трех до восьми лет, второй – от восьми до 12.

Четверо бывших военных якобы опознали Котеленец на фото с так называемого парада в оккупированном Донецке 24 августа 2014 года, где конвоировали украинских пленных.

При этом сослуживцы, родные и адвокат отрицают ее вину.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевский апелляционный суд в начале марта изменил меру пресечения "Фортуне" на круглосуточный домашний арест.

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