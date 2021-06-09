Суд разрешил заочно расследовать "крымское дело" соратников Медведчука

Печерский районный суд Киева дал разрешение на проведение специального досудебного расследования по делу о госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины двух руководителей общественного движения "Украинский выбор" в Крыму. Организацию основал народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Как сообщает в Telegram прокуратура АР Крым и Севастополя, два этих руководителя "Украинского выбора" подозреваются в организации и проведении незаконного "референдума" на временно оккупированной территории полуострова.

Руководитель прокуратуры Игорь Поночовный отметил, что принятие закона о заочном досудебном расследовании позволит в полной мере обеспечить реализацию принципа неотвратимости наказания за преступления, совершенные государством-оккупантом и оккупационной администрацией Крыма.

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"Поскольку большинство подозреваемых скрываются от следствия и суда на неподконтрольных Украине территориях или в Российской Федерации, поэтому применение механизмов заочного осуждения позволит привлечь к ответственности лиц, виновных в совершении ряда преступлений, совершенных в Крыму", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в марте трем участникам организации "Украинский выбор" сообщили о подозрениях за содействие в оккупации Крыма.

Фигурантам инкриминируется государственная измена и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110 УК).

Двое из них, будучи руководителями инициативных групп общественного движения, входили в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя". Один возглавлял территориальное подразделение НВФ, другой был руководителем отдельного подразделения "самообороны" – "Славянский щит".