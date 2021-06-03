Суд разрешил спецрасследование по Януковичу из-за захвата власти

Шевченковский районный суд Киева разрешил провести уголовное расследование в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича. Он подозревается в попытке захвата государственной власти согласно ст.109 УК Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора. Учитывая, что Янукович на данный момент находится в бегах, досудебное расследование будет проходить без необходимости его личного участия (in absentia).

"В данном производстве будут рассмотрены обстоятельства действий экс-президента в сентябре-октябре 2010 года. Они сознательно были направлены на расширение своих властных полномочий путем внеконституционного возвращения Конституции Украины образца 1996 года", – указано в сообщении.

В решении суда указано, что Янукович намеревался отменить, предусмотренные Законом "О внесении поправок в Конституцию", изменения в главном правовом нормативе страны в 2008 году.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL: