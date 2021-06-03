Суд разрешил спецрасследование по Януковичу из-за захвата власти
Шевченковский районный суд Киева разрешил провести уголовное расследование в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича. Он подозревается в попытке захвата государственной власти согласно ст.109 УК Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора. Учитывая, что Янукович на данный момент находится в бегах, досудебное расследование будет проходить без необходимости его личного участия (in absentia).
"В данном производстве будут рассмотрены обстоятельства действий экс-президента в сентябре-октябре 2010 года. Они сознательно были направлены на расширение своих властных полномочий путем внеконституционного возвращения Конституции Украины образца 1996 года", – указано в сообщении.
В решении суда указано, что Янукович намеревался отменить, предусмотренные Законом "О внесении поправок в Конституцию", изменения в главном правовом нормативе страны в 2008 году.
Как сообщал OBOZREVATEL:
глава государства Владимир Зеленский ввел в силу санкции СНБО против экс-президента Януковича, экс-главы Кабмина Николая Азарова и других членов команды одиозного лидера партии "Партия регионов";
Высший антикоррупционный суд отменил арест особняка Любови Полежай, которую считают любовницей Януковича. В 2014 году она вместе с возлюбленным сбежала в Россию.
Несмотря на то, что беглого президента в Украине принято вспоминать, как правило, только в разрезе следственных действий, сам он из изгнания продолжает делать политические заявления.