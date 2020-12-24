Суд разрешил расследовать преступления экс-заместителя главы МВД против Майдана

Печерский районный суд Киева разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Виктора Ратушняка, которого подозревают в причастности к преступлениям против Майдана.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора. Бывший чиновник сейчас скрывается от органов следствия и суда.

В сообщении уточнили, что Ратушняк с 18 по 20 февраля 2014 года в составе преступной группировки, в которую входили бывший президент и ряд руководителей правоохранительных органов, незаконно препятствовали проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций.

Также он превысил власть и свои служебные полномочия. Это привело к тяжелым последствиям, умышленным убийствам, покушениям на убийства, умышленным нанесениям тяжких телесных повреждений, а также террористическому акту во время Революции Достоинства.

Решение суда позволит провести досудебное расследование в отношении подозреваемого в его отсутствие (in absentia).

С октября 2014 года Ратушняк находится в розыске. В сентябре 2019 года его заочно арестовали.

Как сообщал OBOZREVATEL, Печерский районный суд города Киева дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко, который сейчас скрывается.