Суд разрешил расследовать преступления экс-главы МВД Захарченко по Майдану

Во вторник, 15 декабря, стало известно, что Печерский районный суд города Киева дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко, который сейчас скрывается.

Таким образом, как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, было удовлетворено ходатайство следователя Государственного бюро расследований. Теперь сторона обвинения имеет право проводить досудебное расследование в отношении подозреваемого в его отсутствие.

В ОГП уточнили, что разрешение было предоставлено в уголовном производстве в отношении бывших президента Украины, министра внутренних дел Украины и его заместителя, главы Службы безопасности Украины и его первого заместителя, командующего внутренних войск Министерства внутренних дел Украины Украины и других чиновников.

Всех их подозревают в организации, в составе преступной группировки, с 18 по 20 февраля 2014 года незаконного препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций.

Кроме того, беглецам инкриминируют превышение власти и служебных полномочий, что привело к наступлению тяжких последствий, умышленным убийствам и покушениям на умышленные убийства, умышленному нанесению тяжких телесных повреждений, а также террористического акта во время Революции Достоинства.

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