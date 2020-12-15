Суд разрешил расследовать преступления экс-главы МВД Захарченко по Майдану
Во вторник, 15 декабря, стало известно, что Печерский районный суд города Киева дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко, который сейчас скрывается.
Таким образом, как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, было удовлетворено ходатайство следователя Государственного бюро расследований. Теперь сторона обвинения имеет право проводить досудебное расследование в отношении подозреваемого в его отсутствие.
В ОГП уточнили, что разрешение было предоставлено в уголовном производстве в отношении бывших президента Украины, министра внутренних дел Украины и его заместителя, главы Службы безопасности Украины и его первого заместителя, командующего внутренних войск Министерства внутренних дел Украины Украины и других чиновников.
Всех их подозревают в организации, в составе преступной группировки, с 18 по 20 февраля 2014 года незаконного препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций.
Кроме того, беглецам инкриминируют превышение власти и служебных полномочий, что привело к наступлению тяжких последствий, умышленным убийствам и покушениям на умышленные убийства, умышленному нанесению тяжких телесных повреждений, а также террористического акта во время Революции Достоинства.
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 декабря Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство защиты бывшего президента-беглеца Виктора Януковича о его участии в заседании в режиме видеосвязи.
Кроме того, он не рассмотрел по существу ходатайство обвинения о заочном аресте Януковича.
Также в ноябре ГБР вызвало на допрос лидеров Революции Достоинства, но впоследствии отменило все из-за пандемии. Речь шла о расследовании в рамках дела о "госперевороте", заявителем в котором выступил заместитель генпрокурора во времена Януковича, народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.
Напомним, ранее Высший совет правосудия поддержал назначение Виктора Кицюка судьей Печерского суда Киева пожизненно. Он известен своими незаконными решениями в отношении активистов Автомайдана.
27 ноября Шевченковский районный суд Киева оправдал Кицюка.