Суд разрешил обыски у отстраненного главы КСУ Тупицкого – СМИ

В четверг, 22 апреля, Печерский районный суд Киева принял решение о проведении ряда обысков в квартире, доме, транспортных средствах, по месту работы, а также у родственников отстраненного главы Конституционного Суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в КСУ и Печерском суде. По данным СМИ, сам Тупицкий и его окружение знают о запланированных мероприятиях и ранее они длительное время выступали против такого решения суда.

Отмечается, что обыски у Тупицкого пройдут по делу, где фигурирует Виктор Татьков, который в годы президентства Виктора Януковича (2010-2014) был председателем Высшего хозяйственного суда Украины.

Напомним, что 15 апреля Тупицкий не явился на суд из-за болезни. Прокуратура попросила суд о применении принудительного привода, однако заседание было решено перенести. –

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Украины отменил указы о назначении Тупицкого и Касминина судьями Конституционного Суда Украины.

После подписания указа гарант заявил, что они могут идти на заслуженный отдых.

В "Слуге народа" решение считают правильным и законным. Среди аргументов – не надо было Тупицкому покупать землю в оккупированном Крыму.