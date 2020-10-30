Суд продлил все запреты "королю контрабанды" Альперину
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продолжил до 26 ноября действие обязанностей одесского бизнесмена Вадима Альперина.
Решение принято 22 октября следственным судьей ВАКС, сообщает "Слово и дело". До указанной даты Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) должны завершить расследование, открыть материалы следствия подозреваемым и адвокатам, а после – направить дело в суд.
Прокурор САП подал ходатайство в суд о продлении действия обязанностей Альперина в связи с приближением даты их завершения. Судья его удовлетворил.
Таким образом подозреваемый обязан:
прибывать в суд по первому вызову;
не отлучаться с территории Украины без разрешения;
сообщать об изменении своего места жительства и работы;
воздерживаться вне процессуальных действий от общения со свидетелями, экспертами и другими подозреваемыми;
сдать на хранение загранпаспорта.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине при попытке раскрытия масштабной схемы контрабанды 26 ноября был арестован один из возможных ее участников – заместитель начальника Киевской таможни Сергей Тупальский. Вместе с ним были задержаны еще 9 человек – 6 из них тоже таможенники.
Вадим Альперин считается "главным игроком" в схемах. Президент Владимир Зеленский лично просил помощи в поимке "короля контрабанды".
27 ноября НАБУ задержало Альперина в помещении САП, куда он добровольно явился вместе с адвокатом. Момент задержания попал на видео.
Президент Зеленский похвалил детективов НАБУ за задержание "короля контрабанды", заявив, что они сделали подарок всей стране.
Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении скандальному Альперину, а 29 ноября Высший антикоррупционный суд взял Альперина под стражу с альтернативой внесения залога в размере 70 млн грн.
Но уже 2 декабря Альперин внес 70 млн грн залога и вышел из СИЗО, а 22 мая стало известно, что суд снял с него все обязательства и разрешил не носить электронный браслет.