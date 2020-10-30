Суд продлил все запреты "королю контрабанды" Альперину

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продолжил до 26 ноября действие обязанностей одесского бизнесмена Вадима Альперина.

Решение принято 22 октября следственным судьей ВАКС, сообщает "Слово и дело". До указанной даты Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) должны завершить расследование, открыть материалы следствия подозреваемым и адвокатам, а после – направить дело в суд.

Прокурор САП подал ходатайство в суд о продлении действия обязанностей Альперина в связи с приближением даты их завершения. Судья его удовлетворил.

Таким образом подозреваемый обязан:

прибывать в суд по первому вызову;

не отлучаться с территории Украины без разрешения;

сообщать об изменении своего места жительства и работы;

воздерживаться вне процессуальных действий от общения со свидетелями, экспертами и другими подозреваемыми;

сдать на хранение загранпаспорта.

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