Суд продлил все запреты "королю контрабанды" Альперину

Таша Адамович
Таша Адамович
Расследования
3,5 т.

  • Вадима Альперина взяли под стражу 29 ноября 2019 года

  • Позже он вышел под залог 70 млн гривен

  • Бизнесмена подозревают в организации злоупотреблений на таможне, создании и руководстве преступной организацией

Вадим Альперин

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продолжил до 26 ноября действие обязанностей одесского бизнесмена Вадима Альперина.

Решение принято 22 октября следственным судьей ВАКС, сообщает "Слово и дело". До указанной даты Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) должны завершить расследование, открыть материалы следствия подозреваемым и адвокатам, а после – направить дело в суд.

Прокурор САП подал ходатайство в суд о продлении действия обязанностей Альперина в связи с приближением даты их завершения. Судья его удовлетворил.

Таким образом подозреваемый обязан:

  • прибывать в суд по первому вызову;

  • не отлучаться с территории Украины без разрешения;

  • сообщать об изменении своего места жительства и работы;

  • воздерживаться вне процессуальных действий от общения со свидетелями, экспертами и другими подозреваемыми;

  • сдать на хранение загранпаспорта.

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