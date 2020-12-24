Суд отпустил военного, который был завербован ФСБ

Суд признал военнослужащего Военно-морских сил Украины виновным в госизмене в пользу России, но отпустил его из-за добровольного признания в преступлении.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Украинца завербовали спецслужбы Российской Федерации во время посещения им по семейным делам оккупированного Крыма.

Для вербовки россияне использовали шантаж и психологическое давление на гражданина Украины. Они дали ему задание по сбору информации военного характера и об общественно-политической обстановке в южном регионе Украины.

После возвращения на контролируемую государством территорию военнослужащий добровольно сообщил о своей вербовке и отказался от выполнения заданий вражеских спецслужб.

Приморский районный суд Одессы признал его виновным в подготовке госизмены, но освободил от уголовной ответственности за добровольное признание.

В СБУ в очередной раз призвали украинцев воздержаться от посещения временно оккупированных Россией территорий и напомнили о том, что государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет.

В то же время граждане освобождаются от уголовной ответственности за это, если они во исполнение преступных задач иностранного государства никаких действий не совершили и добровольно заявили органам государственной власти о полученном задании, говорится в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что главный расследователь международной организации Bellingcat Христо Грозев работает над документальным фильмом о провале спецоперации Главного управления разведки Минобороны и СБУ по захвату "вагнеровцев" в Беларуси.

По его мнению, все было продумано гениально, но нынешняя власть Украины испугалась и решила не идти на конфронтацию с Россией.