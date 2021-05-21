Суд признал генерала Назарова невиновным в катастрофе Ил-76

Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины оправдал генерала ВСУ Виктора Назарова, который был осужден по делу о катастрофе военного самолета Ил-76 под Луганском в 2014 году. Ранее он получил 7 лет тюрьмы за халатность.

Как сообщил в Facebook адвокат потерпевшей стороны Виталий Погосян, Назарова признали невиновным.

"Все, приговоров по Иловайску и Дебальцево не будет", – написал он.

Самолет разбился в луганском аэропорту 14 июня 2014 года. Катастрофа унесла жизни 49 украинских воинов – 9 членов экипажа и 40 военнослужащих днепропетровской 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, которые летели на ротацию.

Около 01:00, при заходе на посадку, на высоте 700 метров борт 76777 был сбит оккупантами из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла". В результате самолет взорвался в воздухе и врезался в землю.

Гибель 49 военных на борту Ил-76 стала самой большой потерей с начала Антитеррористической операции и крупнейшей на то время одновременной потерей ВСУ за все годы независимости.

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