Суд принял решение по предполагаемому убийце студентки во Львове

Личаковский районный суд Львова 1 апреля арестовал подозреваемого в убийстве 19-летней студентки Дарьи Косенок.

Он будет находиться под стражей два месяца без права на внесение залога, сообщается на сайте суда.

"Срок действия решения в соответствии с требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины составляет 60 дней, начиная с момента фактического задержания – 31 марта", – сказано в сообщении.

Напомним, что студентку Львовского национального университета имени Ивана Франко Дарью Косенок считали пропавшей без вести. Позднее ее нашли мертвой с множественными ножевыми ранениями в съемной квартире.

Правоохранители задержали парня, с которым девушка встречалась два года. Он признался, что убил возлюбленную из-за ревности.

Позднее знакомые парня рассказали, что он якобы был связан с наркотиками.

Как сообщал OBOZREVATEL, одногруппники девушки рассказали, что она была отличницей и мечтала стать переводчиком.