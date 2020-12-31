Микитась сбежал из суда, к нему применили привод: все детали заседания

В четверг, 31 декабря, суд снова собрался для избрания меры пресечения экс-нардепу Максиму Микитасю. Его подозревают в похищении человека, а также в масштабных коррупционных сделках, связанных с компанией "Укрбуд".

Трансляция заседания ведется на YouTube-канале "Судебная власть Украины". Утром судьи рассмотрели заявление об отводе судьи, но не одобрили его (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Что касается Микитася, то он 31 декабря пришел в суд, но до начала заседания покинул его. В итоге судьи одобрили принудительный привод подозреваемого в 13:00. Через несколько минут экс-парламентарий появился в зале – исполнение решения обеспечило Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Около 13:50 адвокаты Микитася снова подали ходатайство об отводе судьи, но им ответили, что это уже злоупотребление таким правом.

Напомним, 30 декабря заседание по избранию меры пресечения Микитасю перенесли из-за отвода судьи его адвокатами. Кроме того, сначала сам подозреваемый не явился на слушание, заявив, что ему не сообщили о нем должным образом.

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