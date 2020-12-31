Микитась сбежал из суда, к нему применили привод: все детали заседания

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
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Экс-нардеп Максим Микитась

В четверг, 31 декабря, суд снова собрался для избрания меры пресечения экс-нардепу Максиму Микитасю. Его подозревают в похищении человека, а также в масштабных коррупционных сделках, связанных с компанией "Укрбуд".

Трансляция заседания ведется на YouTube-канале "Судебная власть Украины". Утром судьи рассмотрели заявление об отводе судьи, но не одобрили его (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Что касается Микитася, то он 31 декабря пришел в суд, но до начала заседания покинул его. В итоге судьи одобрили принудительный привод подозреваемого в 13:00. Через несколько минут экс-парламентарий появился в зале – исполнение решения обеспечило Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Максим Микитась пришел в суд.

Около 13:50 адвокаты Микитася снова подали ходатайство об отводе судьи, но им ответили, что это уже злоупотребление таким правом.

Заседание суда по избранию меры пресечения Микитасю.
Заседание суда по делу Микитася

Напомним, 30 декабря заседание по избранию меры пресечения Микитасю перенесли из-за отвода судьи его адвокатами. Кроме того, сначала сам подозреваемый не явился на слушание, заявив, что ему не сообщили о нем должным образом.

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УкраинаУкрбудМаксим Микитась