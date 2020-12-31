Микитась сбежал из суда, к нему применили привод: все детали заседания
В четверг, 31 декабря, суд снова собрался для избрания меры пресечения экс-нардепу Максиму Микитасю. Его подозревают в похищении человека, а также в масштабных коррупционных сделках, связанных с компанией "Укрбуд".
Трансляция заседания ведется на YouTube-канале "Судебная власть Украины". Утром судьи рассмотрели заявление об отводе судьи, но не одобрили его (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Что касается Микитася, то он 31 декабря пришел в суд, но до начала заседания покинул его. В итоге судьи одобрили принудительный привод подозреваемого в 13:00. Через несколько минут экс-парламентарий появился в зале – исполнение решения обеспечило Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Около 13:50 адвокаты Микитася снова подали ходатайство об отводе судьи, но им ответили, что это уже злоупотребление таким правом.
Напомним, 30 декабря заседание по избранию меры пресечения Микитасю перенесли из-за отвода судьи его адвокатами. Кроме того, сначала сам подозреваемый не явился на слушание, заявив, что ему не сообщили о нем должным образом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Микитася и еще семерых человек подозревают в коррупционной схеме, связанной с жильем для Нацгвардии.
Вместо обещанных квартир в доме на Печерске военные получили жилье на окраине Киева. Его стоимость была на 81,64 млн грн меньше.
Ранее Микитась уже находился под стражей, но вышел из СИЗО 2 декабря под домашний арест.
Подозреваемый отбывал арест в элитном особняке в селе Гнидын Киевской области.
Позже стало известно, что Микитась заказал похищение собственного юриста Олега Мирошниченко, который не смог выполнить поставленную задачу – уладить одно из дел в суде за вознаграждение в $700 000. Пострадавший дал показания против Микитася.
29 декабря экс-нардепу и бенефициарному собственнику ООО "Укрбуд Девелопмент" объявили подозрение в уголовном деле по этому факту.