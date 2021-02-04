Суд принял решение о поджигателе "Эпицентра" на Николаевщине

Первомайский городской районный суд на Николаевщине принял решение о взятии под стражу на два месяца подозреваемого в поджоге торгового центра "Эпицентр".

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Facebook. Отмечается, что мужчину арестовали 4 февраля.

Кроме того, его лишили права на освобождение под залог. Сейчас продолжается досудебное расследование и устанавливаются все детали преступления.

Напомним, масштабный пожар в ТЦ "Эпицентр" в Первомайске возник 2 февраля. Огонь охватил площадь в 4 тыс. кв. м. К счастью, всех людей удалось эвакуировать из помещений, которые горели.

По информации журналиста Макса Назарова, поджигателем якобы оказался Регушевский Николай Николаевич 1983 года рождения, который был враждебно настроен по отношению к директору торгового заведения. Теперь подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

Также стало известно, что вероятный поджигатель "Эпицентра" в Первомайске имеет якобы проблемы с психикой и называл себя "ангелом смерти".

В сети появились видео последствий пожара в "Эпицентре", снятые с высоты птичьего полета с помощью дрона.

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