Суд принял решение о поджигателе "Эпицентра" на Николаевщине
Первомайский городской районный суд на Николаевщине принял решение о взятии под стражу на два месяца подозреваемого в поджоге торгового центра "Эпицентр".
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Facebook. Отмечается, что мужчину арестовали 4 февраля.
Кроме того, его лишили права на освобождение под залог. Сейчас продолжается досудебное расследование и устанавливаются все детали преступления.
Напомним, масштабный пожар в ТЦ "Эпицентр" в Первомайске возник 2 февраля. Огонь охватил площадь в 4 тыс. кв. м. К счастью, всех людей удалось эвакуировать из помещений, которые горели.
По информации журналиста Макса Назарова, поджигателем якобы оказался Регушевский Николай Николаевич 1983 года рождения, который был враждебно настроен по отношению к директору торгового заведения. Теперь подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.
Также стало известно, что вероятный поджигатель "Эпицентра" в Первомайске имеет якобы проблемы с психикой и называл себя "ангелом смерти".
В сети появились видео последствий пожара в "Эпицентре", снятые с высоты птичьего полета с помощью дрона.
Как сообщал OBOZREVATEL:
37-летний подозреваемый зашел в ТЦ в Первомайске с ножом и топором, поджег помещение и стал убегать.
Охранники "Эпицентра" вместе с полицией охраны догнали и задержали злоумышленника во дворах. В итоге один из мужчин получил ранение топором.
Так, ему даже пришлось пережить операцию из-за рубленой раны головы – злоумышленник значительно повредил ему всю лобную кость, и ее осколки пошли в череп.