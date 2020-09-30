Суд поставил точку в конфликте вокруг земли на Выдубичах между Киевсоветом, 'агентом НАБУ' Кучером и его партнером Продивусом

Северный апелляционный хозяйственный суд 29 сентября вынес окончательное решение, отказав представителям компании "Мостобуд", которая противоправно использует земельный участок на ул. Промышленной, на берегу Днепра в Голосеевском районе города Киева, в удовлетворении апелляционной жалобы. Решение суда первой инстанции о законности расторжения Киевсоветом договора аренды с песчаными нелегалами из "Мостобуда" остается в силе.

А уже с утра 30 сентября, как сообщают источники OBOZREVATEL, на участке, которым незаконно пользуется "Мостобуд", начались обыски. Проводят их, по нашей информации, сотрудники Киевской городской прокуратуры и Департамента стратегических расследований.

Представители правоохранительных структур, как сообщают наши источники, осуществляют арест территории и имущества, которое на ней находится – включая песок, который там складируется.

Спор между Киевским городским советом и компанией "Мостобуд" за участок на улице Промышленной, 4 в Голосеевском районе площадью 17 га и стоимостью более 651 млн грн, идет с 2018 года. Тогда Киевсовет принял решение о расторжении договора аренды этого земельного участка "Мостобудом".

Решение было принято из-за ряда нарушений условий договора, допущенных этой компаниией. Так, "Мостобуд" не платил в городской бюджет арендную плату. На момент расторжения договора задолженность составляла более 100 млн грн, на сегодня она выросла до 300 млн. Кроме того, "Мостобуд" заключил договор субаренды земельного участка с компанией "Мостобуд Транс", не согласовав это с Киевским городским советом – хотя это прямо запрещено договором. Но основной причиной для расторжения договора стал доказанный факт нецелевого использования арендатором земельного участка. Землю "Мостобуду" выделяли для размещения производственной базы, по факту же она использовалась под складирование песка, который незаконно добывался компанией "Соби".

С тех пор началась судебная тяжба между "Мостобудом" и Киевсоветом, в течение которой участок, принадлежащий общине столицы, продолжал незаконно использоваться песчаными нелегалами. Ежедневно, по свидетельствам очевидцев, с участка грузовиками вывозился краденый у государства песок. А любые попытки общественных активистов или представителей городских коммунальных предприятий положить конец произволу заканчивались столкновениями с "титушками", которые приезжали отстаивать интересы "Мостобуда" и аффилированных с ним компаний. Доходило до избиения журналистов, угроз и даже поджога автомобилей.

Компания "Мостобуд" принадлежит бывшему народному депутату Владимиру Продивусу.

По данным депутата Киевсовета Игоря Мирошниченко, еще одним совладельцем этой компании стал одиозный экс-руководитель ГАСИ, а впоследствии, если верить публикациям в СМИ, "тайный агент НАБУ" Сергей Кучер.

Кроме того, по данным активистов ОО "СтопКорр", за захватом участка на Промышленной, 4 и складированием там песка могут стоять так называемый "главный смотрящий" Киева Денис Комарницкий и его протеже, народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко.