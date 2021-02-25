Суд постановил заблокировать в Украине ЖЖ и ряд российских интернет-СМИ

В Украине запретили функционирование 426 сайтов, в том числе российских и украинских средств массовой информации.

Среди них оказалась и популярная блог-платформа LiveJournal. Об этом говорится в сообщении на официальном веб-портале Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Отмечается, что Голосеевский районный суд наложил арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети Интернет при использовании 426 сайтов, среди которых GitHub Gist, различные СМИ (российский РБК, Infopressa, Cryptowiki, "Запад медиа"), LiveJournal (ЖЖ), ресурсы о криптовалюте и другие.

В Нацкомиссии подчеркнули, что решение принято по признакам совершения уголовного преступления предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. В ней говорится о мошенничестве, совершенном в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Постановление следственного судьи Голосеевского райсуда Киева Плахотнюк К. Г. от 04.02.2021, дело №752/22980/20, в уголовном производстве №12020100010005155 от 17.12.2020 подлежит немедленному исполнению", – отметили в сообщении, добавив, что решение все еще может быть обжаловано непосредственно в Киевский апелляционный суд в течение 5 дней со дня объявления.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевский районный суд Харькова наложил арест на имущественные права интеллектуальной собственности четырех известных в Украине Telegram-каналов – "Резидент", "Легитимный", "Картель" и "Сплетница".