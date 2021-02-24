Суд постановил заблокировать в Украине ряд известных телеграм-каналов: список
На имущественные права интеллектуальной собственности четырех известных в Украине телеграм-каналов наложен арест.
Такое решение принял Киевский районный суд Харькова, постановив также провайдерам закрыть к ним доступ. Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.
Так, речь идет о следующих каналах:
"Резидент",
"Легитимный",
"Картель",
"Сплетница".
Постановление суда в Нацкомиссию 24 февраля направила Служба безопасности Украины.
"Наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании телеграм-каналов "Резидент", "Легитимный", "Картель", "Сплетница" путем обязательства интернет-провайдеров, операторов… закрыть к ним доступ до отмены ареста имущества в установленном нормами УПК Украины порядке", – говорится в решении.
Постановление может быть обжаловано в течение пяти дней. Оно подлежит немедленному исполнению после его объявления.
Как сообщал OBOZREVATEL, 2 февраля Зеленский своим указом ввел персональные санкции СНБО против правой руки Медведчука Тараса Козака и его каналов 112, NewsOne, ZIK. Ограничительные меры применяются на 5 лет.
В Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания уточнили, что лицензии заблокированных телеканалов продолжают действовать, поскольку аннулировать их можно только в судебном порядке.