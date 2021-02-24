Суд постановил заблокировать в Украине ряд известных телеграм-каналов: список

На имущественные права интеллектуальной собственности четырех известных в Украине телеграм-каналов наложен арест.

Такое решение принял Киевский районный суд Харькова, постановив также провайдерам закрыть к ним доступ. Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Так, речь идет о следующих каналах:

"Резидент",

"Легитимный",

"Картель",

"Сплетница".

Постановление суда в Нацкомиссию 24 февраля направила Служба безопасности Украины.

"Наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании телеграм-каналов "Резидент", "Легитимный", "Картель", "Сплетница" путем обязательства интернет-провайдеров, операторов… закрыть к ним доступ до отмены ареста имущества в установленном нормами УПК Украины порядке", – говорится в решении.

Постановление может быть обжаловано в течение пяти дней. Оно подлежит немедленному исполнению после его объявления.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 февраля Зеленский своим указом ввел персональные санкции СНБО против правой руки Медведчука Тараса Козака и его каналов 112, NewsOne, ZIK. Ограничительные меры применяются на 5 лет.

В Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания уточнили, что лицензии заблокированных телеканалов продолжают действовать, поскольку аннулировать их можно только в судебном порядке.