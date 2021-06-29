Суд поймал главу ГО "Наші Гроші" Шалайского на сокрытии информации

Киевский апелляционный суд признал руководителя ГО "Наші Гроші" Алексея Шалайского виновным в предоставлении неправдивой или неполной информации о своей организации.

Об этом сообщил в Facebook Юрий Голик. Решение о привлечении Шалайского к административной ответственности по ч. 5 ст. 212-3 КоАП вынесено 16 июня. Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

"Ратующий за всеобщую открытость г-н Шалайский признан виновным из-за своей попытки скрыть простую информацию. В судебном решении установлено, что он неправомерно игнорировал простой вопрос адвоката, чтобы быстрее начать судебное разбирательство об опровержении лживых утверждений обо мне, которые публиковались на сайте "Наши Гроші", – рассказал Голик.

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Судебное разбирательство касалось материала, размещенного на сайте https://nashigroshi.org/ в 2017 году. В нем журналист Юрий Николов утверждал, что Днепропетровская ОГА провела ремонт трассы Днепр – Запорожье вдвое дороже, чем обошлась дорога Одесса – Рени и Киев – Чоп.

Голик, бывший внештатным советником главы Днепропетровской ОГА, пояснил, что трасса Днепр – Запорожье шире, имеет первую категорию и более высокие требования к ремонту. Не дождавшись опровержения от журналиста, он обратился в суд.

"Спустя 4 года в суде Николов, а точнее его представители, зафиксировали что все, когда-либо написанное Николовым – это оценочные суждения, а не факты. Из серии "автор личность творческая, он так мир видит, что вы от него хотите", – пишет Голик.

Более того, Шалайский и Николов отрицали, что сайт nashigroshi.org принадлежит их ГО. По словам Голика, такая позиция противоречит званию антикоррупционеров.

"Очень надеюсь, что сайт nashigroshi.org не окажется зарегистрирован на какую-то панамскую или другую экзотическую офшорку. Скоро узнаем это, так как суд истребовал необходимые данные у регистратора", – отметил Голик.