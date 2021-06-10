Суд по делу МН17: свидетель подтвердил, что приказ стрелять по пассажирскому самолету "пришел из Москвы"

Фигурант дела о сбитии Boeing 777 рейса МН17 на Донбассе в 2014 году Сергей Дубинский якобы подтвердил, что приказ стрелять по пассажирскому самолету "пришел из Москвы". Также он признался, что обеспечил проезд "Бука" через Донецкую область.

Об этом он якобы сказал в личной беседе со своим братом, который выступает свидетелем по делу, сообщила журналистка издания telegraaf.nl Саския Беллеман в Twitter. Об этом говорилось на судебном заседании в четверг, 10 июня.

"Как сообщается, Дубинский сказал свидетелю: "Да, я обеспечил проезд "Бука" через мою Донецкую область. Но приказ стрелять пришел из Москвы ". Дубинский сказал, что это доставило ему неприятности и даже назначило цену за его голову", – написала журналистка.

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В то же время свидетель заявил, что Дубинский в декабре 2014 года утверждал, что "он и его люди" не сбивали Boeing.

На судебном заседании также обнародовали новые телефонные разговоры четырех обвиняемых – Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова, Леонида Херченко. Они созванивались сразу после катастрофы. Первый разговор состоялся в 16:48 – Харченко позвонил Дубинскому и сообщал о катастрофе. Сначала Дубинский подумал, что речь идет об украинском истребителе "сушке", которую приняли за "боинг". Однако когда становится понятно, что сбили пассажирский самолет, боевики начинают говорить, что якобы "сушка" сбила "боинг", а они сбили "сушку".

Харченко 17 июля 2014 года в 21:32 обсуждал по телефону с бойцом Гилазовым, что" потерялся боец ​​из экипажа "Бука". А в его разговоре с Пулатовым в 21:40 речь идет об экипаже установки "Бук" – Харченко говорит, что "ребят из коробочки новой нет".

В суде также обнародован фрагмент разговора Гиркина и Дубинского на следующий день после трагедии. Дубинский говорит, что "Бук" уже в РФ: "Машина уже давно в России находится".

На заседании подробно было представлено видео и карты транспортировки ЗРК "Бук".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во время судебного заседания в Гааге по делу об авиакатастрофе малайзийского Boeing 777 рейса МН17 на Донбассе сообщили, что останки двух из 298 жертв так и не были найдены. Кроме этого, коллегии судей показали фото фрагментов ракеты 9М38М1, попавшей в пассажирский самолет в июле 2014 года.