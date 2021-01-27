Суд отпустил подозреваемых в убийстве Окуевой и ряда бизнесменов

Суд отпустил из-под стражи подозреваемых в причастности к громким заказным убийствам, в том числе добровольца АТО Амины Окуевой.

Об этом пишет "Украинская правда", ссылаясь на данные в Едином реестре судебных решений. Издание уточняет, что речь идет о восьмерых мужчинах.

Их подозревают в причастности к убийству Окуевой в 2017 году, директора компании "Caparol Украина" Павла Заможного в 2016 году, начальника отдела рекламы Киевского метрополитена Павла Миленького в 2019 году и бизнесмена Константина Хоруженко в 2014 году. В материалах упоминается еще одно убийство в 2013 году.

Следствие считает, что большинство преступлений были совершены из-за конфликтов вокруг бизнеса.

Организатором преступной группировки называют уроженца Дагестана Игоря Редькина, которому в январе продлили меру пресечения в виде содержания под стражей. Остальные подозреваемые вышли на свободу в конце 2020 – начала 2021 годов.

Так, у одного из них – Андрея Кравченко – срок ареста истекал 9 декабря, но решения о его продлении в реестре нет.

По еще одному из фигурантов мера пресечения истекала 12 января. Суд отправил его под домашний арест.

Также домашний арест не продлевали еще трем подозреваемым.

Как сообщал OBOZREVATEL, Окуеву застрелили 30 октября 2017 года на железнодорожном переезде в Глеваху Киевской области. На месте расстрела 3 декабря 2020 года в честь нее установили мемориал.

Павел Заможный был застрелен 20 сентября 2016 года в селе Крушинка Васильковского района Киевской области.