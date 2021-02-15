Суд отпустил нескольких экс-бойцов 'Торнадо', осужденных за насилие и пытки

Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения бывшим бойцам расформированной спецроты "Торнадо" Анатолию Пламадялу и Борису Гульчуку по делу о бунте осужденных в СИЗО. Ранее они были осуждены за насилие и пытки.

Их обоих отправили под круглосуточный домашний арест, сообщил "Громадському" Гульчук, который будет находится в Полтаве. Другого – отправят в Кривой Рог.

Обвиняемый рассказал изданию, что приговор Оболонского суда о насильственных преступлениях истек более года назад. Он, как и ряд других обвиняемых, попал под действие "закона Савченко".

Во время судебного заседания Николай Коханивский, Степан Хмара и Татьяна Близнюк выражали готовность взять подозреваемых на поруки, но суд им отказал.

Прокурор в свою очередь ходатайствовал о продлении содержания под стражей, мотивируя это риском побега, укрывательства или давления на свидетелей и потерпевших.

При этом суд продлил арест Никите Кусту и Максиму Глебову, у которых также истек срок отбывания наказания по приговору Оболонского суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшие бойцы "Торнадо" являются фигурантами по делу о бунте в СИЗО в 2018 году. Всего обвиняют 9 человек, восемь из которых – "торнадовцы": это Руслан Онищенко, Николай Цукур, Никита Куст, Даниил Ляшук, Илья Холод, Анатолий Пламадяла, Борис Гульчук и Максим Глебов. Девятым является экс-руководитель Лукьяновского СИЗО Павел Быстрицкий.

В 2017 году их приговорили к тюремному заключению на срок от 5 до 11 лет по обвинению в создании преступной организации, совершении убийств и ряда других преступлений, в том числе, сексуально-насильственного характера.