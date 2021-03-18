Суд отпустил на свободу еще двух экс-бойцов 'Торнадо', осужденных за насилие и пытки

Бывшие бойцы расформированной спецроты МВД "Торнадо" Никита Кущ и Максим Глебов вышли на свободу из СИЗО.

Шевченковский районный суд Киева освободил сменил им меру пресечения на домашний арест. Об этом для "Радио Свобода" сказал их адвокат Руслан Сушко.

Отметим, что ранее Шевченковский райсуд изменил меру пресечения на домашний арест для Анатолия Пламадяла и Бориса Гульчука.

Напомним, что в 2015 году суд арестовал бойцов "Торнадо" по подозрению в совершении тяжких преступлений. Досудебное расследование установило, что командир Руслан Онищенко в период с января до середины марта 2015 создал преступную организацию из числа подчиненных. Участники преступной группы удерживали в подвале местных жителей и пытали их.

Онищенко приговорен к 11 годам тюрьмы, а Кущ и Глебов к 9 годам. Позже решение суда обжаловали. Сейчас дело находится на рассмотрении в Верховном суде.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина экстрадировала в Беларусь осужденного бойца "Торнадо" Даниила Ляшука.