Суд отпустил Антоненко домой

Суд принял решение отпустить под круглосуточный домашний арест Андрея Антоненко (Riffmaster), обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Прокурор не стал настаивать на держании его под стражей.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". Такое решение в пятницу, 30 апреля, утвердил Шевченковский районный суд Киева. Антоненко стал последним, кого держали в СИЗО, теперь же все фигуранты дела на свободе.

Как сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко, взять Антоненко на поруки хотели депутаты Михаил Бондарь от "Европейской солидарности" и Игорь Герасименко от "Слуги народа".

Антоненко запрещено покидать место проживания до 29 июня 2021 года включительно. Следить за этим будут при помощи электронного браслета. Он также должен сдать документы для выезда за границу и по требованию прибывать к следователю.

Следующее судебное заседание по делу Шеремета назначено на 18 мая 2021 года

Ранее Киевский апелляционный суд принимал решение оставить Антоненко под арестом. Тогда осталось в силе постановление о содержании его под стражей до 21 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Журналиста Шеремета убили 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он был, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.