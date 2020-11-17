Суд, отменивший арест Януковича, пообещал пояснить свое решение
На заседании 20 ноября суд огласит полное решение по Януковичу
На нем он пояснит свою мотивацию
Киевский апелляционный суд 20 ноября огласит полный текст решения, согласно которому был отменен заочный арест беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Заседание начнется в 10:00, сообщается на сайте суда.
Отмечается, что 16 ноября суд ограничился составлением и объявлением резолютивной части. В пятницу будет оглашен полный текст и мотивы, которыми суд руководствовался при принятии решения, и какие статьи закона были нарушены следственным судьей Печерского районного суда Киева.
"Настоятельно просим воздержаться от суждений относительно мотивов принятого решения до провозглашения полного текста постановления Киевского апелляционного суда, в которой будут содержаться обоснованные и мотивированные причины принятого решения", – сказано в сообщении.
В суде также назвали необоснованными обвинения в том, что он способствует тому, чтобы Янукович избежал наказания. Отмечается, что приговор Оболонского райсуда остался без изменений.
Как сообщал OBOZREVATEL, Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте Виктора Януковича. Речь идет о деле касательно разгона Майдана 18-20 февраля 2014 года.
По решению суда, дело направлено для рассмотрения в суд первой инстанции.