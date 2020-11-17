Суд, отменивший арест Януковича, пообещал пояснить свое решение

Киевский апелляционный суд 20 ноября огласит полный текст решения, согласно которому был отменен заочный арест беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Заседание начнется в 10:00, сообщается на сайте суда.

Отмечается, что 16 ноября суд ограничился составлением и объявлением резолютивной части. В пятницу будет оглашен полный текст и мотивы, которыми суд руководствовался при принятии решения, и какие статьи закона были нарушены следственным судьей Печерского районного суда Киева.

"Настоятельно просим воздержаться от суждений относительно мотивов принятого решения до провозглашения полного текста постановления Киевского апелляционного суда, в которой будут содержаться обоснованные и мотивированные причины принятого решения", – сказано в сообщении.

В суде также назвали необоснованными обвинения в том, что он способствует тому, чтобы Янукович избежал наказания. Отмечается, что приговор Оболонского райсуда остался без изменений.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте Виктора Януковича. Речь идет о деле касательно разгона Майдана 18-20 февраля 2014 года.

По решению суда, дело направлено для рассмотрения в суд первой инстанции.