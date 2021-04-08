Суд отменил арест денег сына Януковича

Высший антикоррупционный суд отменил арест денег и ценных бумаг, принадлежащих сыну президента-беглеца Виктора Януковича Александру.

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на постановление Высшего антикоррупционного суда от 2 апреля.

Отмечается, что следственная судья ВАС пришла к выводу, что на момент рассмотрения ходатайств адвоката Януковича отсутствует должное подтверждение того, что материалы относительно ареста имущества были выделены и переданы в отдельное уголовное производство в отношении сына бывшего президента.

Более того с ноября 2019 года, когда НАБУ начало расследовать уголовное производство, в котором наложены аресты на деньги Януковича, прошло 14 месяцев. За это время можно было бы организовать процесс передачи-приемки материалов.

Также судья отметила, что в уголовном производстве №42014000000000069 от 6 марта 2014 года отсутствуют лица, которые имеют процессуальный статус подозреваемого.

"Учитывая продолжительность досудебного расследования уголовного производства (более 7 лет), принимая во внимание цель наложения ареста – обеспечение конфискации как вида наказания, с учетом выделения соответствующих материалов в отдельное производство, последующий арест этого имущества в первоначальном уголовном производстве не имеет смысла и не способствует выполнению задач уголовного судопроизводства", – говорится в постановлении суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евросоюз обнародовал санкции против Виктора Януковича и его окружения.