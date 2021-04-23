Суд отменил арест бежавшего за границу полковника СБУ Нескоромного

Киевский апелляционный суд отменил заочный арест бывшего заместителя председателя Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного, который подозревается в заказе убийства начальника управления внутренней безопасности спецслужбы Андрея Наумова.

Как сообщается в решении суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений, 6 апреля в закрытом режиме была рассмотрена жалоба адвокатов Нескоромного на решение суда первой инстанции о его аресте.

"Апелляционную жалобу... удовлетворить. Постановление следователя судьи Шевченковского районного суда города Киева от 10 февраля 2021 года... отменить", – таков вердикт.

Напомним, ранее Нескоромный заявил о своем пребывании в Европе. Он также пообещал дать "разоблачительную" пресс-конференцию из столицы Бельгии о коррупции в Украине. Однако позже ее отменили, сославшись якобы на меры безопасности из-за коронавируса.

По данным источника OBOZREVATEL из Офиса президента Украины, Нескоромный сам отменил мероприятие, поскольку начал торговаться за неразглашение имеющейся у него информации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Нескоромного задержали в Киеве 22 января – за заказ убийства генерала СБУ Андрея Наумова. Ему удалось бежать в этот же день, причем полковник якобы был в наручниках.

Служба безопасности объявила мужчину в международный розыск и обнародовала доказательства причастности Нескоромного к организации преступления.