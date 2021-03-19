Суд отказался освободить Стерненко из-под стражи

Приморский районный суд Одессы в пятницу, 19 марта, оставил осужденного Сергея Стерненко под стражей.

Такое решение приняла судья Ершова, сообщается в Telegram-канале одессита.

Суд рассматривал ходатайство адвокатов об освобождении Стерненко из СИЗО по делу о похищении депутата, по которому его осудили на семь лет заключения. На этот приговор суда ранее была подана апелляция.

Основанием для обжалования стала статья 206 УПК, согласно которой "каждый следственный судья обязан освободить лицо, которое находится под стражей незаконно, на основании приговора, не вступившего в законную силу и остановленного в исполнении (из-за подачи апелляции)".

Как сообщалOBOZREVATEL, Сергея Стерненко приговорили к 7 годам колонии с конфискацией половины имущества по делу о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии "Родина".

После этого во многих городах Украины люди вышли на акции в поддержку осужденного.