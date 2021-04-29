Суд оставил Семенченко под стражей. Видео
В четверг, 29 апреля, Печерский районный суд города Киева решил оставить под стражей Семена Семенченко, обвиняемого в создании частной военной компании. Меру пресечения оставили без изменений.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила жена Семенченко Наталья Музыка. Она также опубликовала видео из зала суда (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).
"Прокурор сказал, что будет ходатайствовать продолжать меру пресечения до 12 месяцев", – написала жена обвиняемого.
Напомним, ранее жена Семена Семенченко обращалась к президенту Украины Владимира Зеленского с просьбой предоставить ее мужу адвоката от Офиса главы государства.
Тогда Киевский апелляционный суд оставил в силе постановление Печерского районного суда Киева, который взял Семенченко под стражу до 24 мая без права на залог.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Печерский районный суд Киева 26 марта избрал меру пресечения бывшему народному депутату Семенченко по делу о создании частной военной компании. Его отправили под стражу на два месяца без права на внесение залога. Сам Семенченко отрицает все обвинения.
Ранее Служба безопасности Украины объявила Семенченко подозрение. Фигурантом дела также среди прочих является "агент НАБУ" Евгений Шевченко. Его суд арестовал с правом внесения залога в размере 5 млн грн.
25 марта СБУ обнародовала доказательства незаконных поставок военных товаров из РФ по делу частной военной компании Семенченко и Шевченко. В частности, правоохранители показали переписку и записи разговоров фигурантов.
По данным следствия, вышеуказанные лица являются возможными организаторами и участниками противоправной схемы по ввозу вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из Российской Федерации, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам.
В полиции также рассказали, что Семенченко в 1996 году в Севастополе задержали по подозрению в совершении двойного убийства. Позже его освободили из-под стражи.