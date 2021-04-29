Суд оставил Семенченко под стражей. Видео

В четверг, 29 апреля, Печерский районный суд города Киева решил оставить под стражей Семена Семенченко, обвиняемого в создании частной военной компании. Меру пресечения оставили без изменений.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила жена Семенченко Наталья Музыка. Она также опубликовала видео из зала суда (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"Прокурор сказал, что будет ходатайствовать продолжать меру пресечения до 12 месяцев", – написала жена обвиняемого.

Напомним, ранее жена Семена Семенченко обращалась к президенту Украины Владимира Зеленского с просьбой предоставить ее мужу адвоката от Офиса главы государства.

Тогда Киевский апелляционный суд оставил в силе постановление Печерского районного суда Киева, который взял Семенченко под стражу до 24 мая без права на залог.

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