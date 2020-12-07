Суд оставил под стражей Антоненко, подозреваемого в убийстве Шеремета

Киевский апелляционный суд, рассматривавший изменение меры пресечения для подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, оставил его под стражей.

Об этом сообщил УНН со ссылкой на адвоката Станислава Кулика. Решение Шевченковского суда Киева от 21 октября осталось в силе.

В связи с таким решением возле здания суда усилили охрану.

Около двух десятков людей, в том числе действующие народные депутаты, заявляли о готовности взять Антоненко на поруки.

Полный текст мотивационной части постановления суда будет обнародован 11 декабря.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для ветерана АТО и музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster) до 19 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL: