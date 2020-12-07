Суд оставил под стражей Антоненко, подозреваемого в убийстве Шеремета
Киевский апелляционный суд, рассматривавший изменение меры пресечения для подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, оставил его под стражей.
Об этом сообщил УНН со ссылкой на адвоката Станислава Кулика. Решение Шевченковского суда Киева от 21 октября осталось в силе.
В связи с таким решением возле здания суда усилили охрану.
Около двух десятков людей, в том числе действующие народные депутаты, заявляли о готовности взять Антоненко на поруки.
Полный текст мотивационной части постановления суда будет обнародован 11 декабря.
Напомним, Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для ветерана АТО и музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster) до 19 декабря.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.
12 декабря 2019 полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.
Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) было выдвинуто музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster), а также волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко. Волонтера и военную медсестру Яну Дугарь заподозрили в том, что перед убийством Шеремета она проводила "разведку", фотографируя камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления.
Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее муж Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами расследования убийства Шеремета.
Генеральный прокурор Украины (на то время) Руслан Рябошапка заявил, что для передачи дела в суд необходимо собрать дополнительные доказательства.
Он 2 марта признал, что в деле Шеремета все еще нет новой информации.Расследование фактически остановилось.
Офис генерального прокурора продлил сроки досудебного расследования по делу убийства журналиста еще на два месяца – до 12 июня.
21 мая появилась информация, что подозреваемым по делу об убийстве Шеремета – Кузьменко, Антоненко и Дугарь изменили подозрения.