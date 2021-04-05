Суд оставил под арестом 'агента' НАБУ Шевченко

Внештатного агента Национального антикоррупционного бюро Евгения Шевченко, которого вместе с бывшим нардепом Семеном Семенченко подозревают в создания незаконного вооруженного формирования, оставили под домашним арестом.

Как сообщает в своем Телеграм-канале журналист Андрей Павловский, адвокаты Шевченко просили отменить меру пресечения, но Киевский апелляционный суд это прошение отклонил, учитывая тяжесть обвинений.

Адвокат Тарас Безпалый сказал, что у обвинения нет доказательств вины его подзащитного. Подозрение базируется на самом подозрении, отметил юрист.

Сам подозреваемый согласился с решением апелляционного суда, поскольку хотел остаться на воле.

"Согласен с решением суда, для меня главное – это оставаться на свободе. Коллегия судей видит, что доказательства прокурора беспочвенны, и отправлять меня за решетку нет смысла", – сказал Шевченко.

Напомним, что 30 марта, Евгения Шевченко выпустили под залог в пять миллионов гривен. Его отправили под стражу на два месяца – до 24 мая – с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн.

Как писал OBOZREVATEL:

Печерский районный суд Киева 26 марта избрал меру пресечения бывшему народному депутату Семенченко по делу о создании частной военной компании. Мужчину отправили под стражу на два месяца без права на внесение залога. Семенченко отрицает все обвинения.

Ранее Служба безопасности Украины объявила Семенченко подозрение. Фигурантом дела также среди прочих является "агент НАБУ" Евгений Шевченко.

25 марта СБУ обнародовала доказательства незаконных поставок военных товаров из РФ по делу частной военной компании Семенченко и Шевченко. В частности, правоохранители показали переписку и записи разговоров фигурантов.