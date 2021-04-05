Суд оставил под арестом "агента" НАБУ Шевченко

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Расследования
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Суд оставил под арестом 'агента' НАБУ Шевченко

Внештатного агента Национального антикоррупционного бюро Евгения Шевченко, которого вместе с бывшим нардепом Семеном Семенченко подозревают в создания незаконного вооруженного формирования, оставили под домашним арестом.

Как сообщает в своем Телеграм-канале журналист Андрей Павловский, адвокаты Шевченко просили отменить меру пресечения, но Киевский апелляционный суд это прошение отклонил, учитывая тяжесть обвинений.

Адвокат Тарас Безпалый сказал, что у обвинения нет доказательств вины его подзащитного. Подозрение базируется на самом подозрении, отметил юрист.

Сам подозреваемый согласился с решением апелляционного суда, поскольку хотел остаться на воле.

"Согласен с решением суда, для меня главное – это оставаться на свободе. Коллегия судей видит, что доказательства прокурора беспочвенны, и отправлять меня за решетку нет смысла", – сказал Шевченко.

Напомним, что 30 марта, Евгения Шевченко выпустили под залог в пять миллионов гривен. Его отправили под стражу на два месяца – до 24 мая – с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн.

Как писал OBOZREVATEL:

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