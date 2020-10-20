Суд оставил на свободе экс-"беркутовцев", причастных к убийству 48 евромайдановцев

Святошинский районный суд Киева отказался поместить под домашний арест бывших бойцов спецподразделения "Беркут" Александра Маринченко и Сергея Тамтуру, обвиняемых в причастности к убийству 48 активистов Евромайдана.

Об этом сообщило РБК-Украина. 20 октября суд присяжных продолжил рассматривать дело о расстреле Небесной Сотни на улице Институтской в Киеве.

В этом преступлении обвиняют пять экс-бойцов "Беркута": Сергея Тамтуру, Александра Маринченко, Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Олега Янишевского.

Их всех освободили в конце декабря 2019 года для участия в обмене пленными в рамках договоренностей между президентами Украины и России.

Однако 8 февраля 2020 года Тамтура и Маринченко вернулись на подконтрольную территорию Украины.

Суд присяжных отклонил ходатайство прокуратуры поместить двух обвиняемых под домашний арест, мотивируя свое решение тем, что Тамтура и Маринченко не скрываются от суда.

В то же время суд объявил в розыск трех других экс-бойцов "Беркута", которые покинули территорию Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевский апелляционный суд 28 декабря 2019 года отпустил из-под стражи под личное обязательство экс-бойцов спецподразделения "Беркут" Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина, подозреваемых в расстрелах Небесной Сотни. Скандальное решение было принято в рамках подготовки к обмену пленными между Украиной и Россией.

8 февраля 2020 года стало известно, что Александр Маринченко и Сергей Тамтура – двое из пяти бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", которых ранее передали на оккупированные территории в рамках обмена удерживаемыми, – вернулись в Киев.

Маринченко, Тамтуру, Янишевского, Зинченко и Аброськина обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.