Суд оставил Медведчука под домашним арестом

В пятницу, 21 мая, Киевский апелляционный суд принял решение оставить меру пресечения для нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука без изменений. Он будет находиться под домашним арестом до 9 июля.

Таким образом, суд не удовлетворил ходатайство прокуроров и защиты обвиняемого, передает "Страна". Офис генпрокурора требовал, чтобы Медведчука взяли под стражу, но решение суда первой инстанции осталось в силе.

Адвокаты нардепа пытались добиться того, чтобы его отпустили на поруки. Эту миссию на себя хотели взять сразу 26 депутатов от ОПЗЖ. Все они присутствовали в зале во время заседания, которое в общей сложности продлилось пять часов.

Медведчук сказал, что он, как и его защита, не довольны таким решением. Он заявил, что суд должен был отменить домашний арест.

"Мы нацелены на борьбу, чтобы доказать безосновательность и приблизительность доказательств, которые выдвинула прокуратура", – сказал лидер ОПЗЖ.

Напомним, сам Медведчук присутствовал в зале суда во время рассмотрения апелляции. Также под здание пришли как его сторонники, так и противники. Все подробности читайте в нашем материале.

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