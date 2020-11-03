Суд оставил экс-главу МИД Кожару под стражей

Киевский апелляционный суд отказался выпустить из-под стражи бывшего министра иностранных дел Леонида Кожару, которого подозревают в убийстве главы правления телеканала "Интер" Сергея Старицкого.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского апелляционного суда. Экс-министра оставили в СИЗО до 20 ноября 2020 года включительно.

Суд рассмотрел апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение Шевченковского районного суда Киева от 22 сентября 2020 года. Им было удовлетворено ходатайство следователя Главного управления Национальной полиции в Киевской области о продлении срока действия меры пресечения для Кожары в виде содержания под стражей до 20 ноября 2020 года включительно.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда Киева от 22 сентября 2020 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты — без удовлетворения", – сообщили в суде.

Как сообщал OBOZREVATEL, прокуроры рассказали подробности гибели бизнесмена, главы правления телеканала "Интер" Сергея Старицкого, который был найден застреленным в доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары.

Как выяснилось, Кожара и его гость во время ЧП находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Стрельба произошла во время застолья

25 марта экс-главе МИД объявили о подозрении по факту умышленного убийства.