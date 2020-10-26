Суд оставил без изменений меру пресечения Гладковскому
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 26 октября не изменил меру пресечения бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олегу Гладковскому.
Следственная судья по результатам рассмотрения отказала в удовлетворении ходатайства защиты подозреваемого, сообщила пресс-служба ВАКС.
Мера пресечения Гладковскому ВАКС избрал 19 октября минувшего года: содержание под стражей на два месяца с альтернативой залога в 10 млн грн. Подозреваемый вышел из СИЗО под залог. Решением суда на него возложены процессуальные обязанности, их действие неоднократно продлевали.
Как сообщал OBOZREVATEL:
журналисты программы "Наши деньги" минувшего зимой обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории РФ. Среди других участников схемы были указаны Олег и Игорь Гладковские.
Гладковский-младший заявил, что подаст в суд на журналистов за обвинения. Олег Гладковский инициировал прекращение его полномочий на период расследования.
В июле 2019-го Гладковский вновь возглавил корпорацию "Богдан" (он был президентом учреждения с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу).
Олега Гладковского 17 октября задержали агенты НАБУ. В тот же день он объявил голодовку.
Корпорация "Богдан" в ответ на информацию об обстоятельствах задержания ее президента Олега Гладковского заявила, что ни о какой "попытке покинуть Украину" не может быть и речи.
8 октября детективы НАБУ сообщили Гладковскому о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование ложной информации) УК Украины.
Высший антикоррупционный суд 19 октября избрал меру пресечения для Гладковского. Его отправили в СИЗО на два месяца с возможностью внесения залога.