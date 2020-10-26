Суд оставил без изменений меру пресечения Гладковскому

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Obozrevatel
Расследования
4,7 т.

  • Его подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением и декларировании недостоверной информации

  • Следствие еще по одному из дел – относительно коррупционных схем в закупке автомобилей для армии – завершено в июне 2020-го

  • По заключению следователей, действия Гладковского нанесли государству ущерб в 17,44 млн грн

Олег Гладковский

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 26 октября не изменил меру пресечения бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олегу Гладковскому.

Следственная судья по результатам рассмотрения отказала в удовлетворении ходатайства защиты подозреваемого, сообщила пресс-служба ВАКС.

Мера пресечения Гладковскому ВАКС избрал 19 октября минувшего года: содержание под стражей на два месяца с альтернативой залога в 10 млн грн. Подозреваемый вышел из СИЗО под залог. Решением суда на него возложены процессуальные обязанности, их действие неоднократно продлевали.

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаВысший антикоррупционный судОлег Гладковский