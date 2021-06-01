Суд оставил Антоненко под круглосуточным домашним арестом

Суд отказался изменить меру пресечения Андрею Антоненко, обвиняемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Его оставили под круглосуточным домашним арестом.

Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд Киева во вторник, 1 июня, передает "Укринформ". Защита Антоненко просила изменить ему меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство.

Сам Антоненко просил суд разрешить ему посещать службу и объяснил, что пока находился под стражей, его жена потеряла работу, а содержание детей "сейчас получается не лучшим образом".

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Также во время заседания были исследованы материалы, ранее предоставленные прокурором – протокол осмотра вещей и документов, в частности, фото одной из обвиняемых по этому делу, Яны Дугарь, поручение о проведении допросов ряда лиц, документы, содержащие информацию об имущественном состоянии и доходах обвиняемых.

Рассмотрение дела отложено на 13:00 8 июня.

Напомним: решение отпустить Антоненко под домашний арест принял 30 апреля Шевченковский районный суд Киева. Riffmaster провел в СИЗО более 500 дней и стал последним, кого держали в СИЗО. Теперь же все фигуранты дела на свободе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Журналиста Шеремета убили 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он был, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.