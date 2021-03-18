Суд оправдал Пашинского по делу о стрельбе в человека

В четверг, 18 марта, судья Васильковского горрайонного суда Киевской области оправдал экс-нардепа Сергея Пашинского по делу об огнестрельном ранении человека 31 декабря 2016 года. Тогда от выстрела пострадал житель Васильковского района Вячеслав Химикус.

Об этом сообщил корреспондент издания "Ґрати" из зала суда. Кроме того, Пашинскому вернут его пистолет. Пока неизвестно, будет ли сторона-обвинитель подавать апелляцию.

Судья Максим Ковбель принял решение, что обвинению не удалось доказать виновность Пашинского. Сам бывший подозреваемый отметил, что прокурор умышленно квалифицировал дело по статье об умышленном тяжком телесном повреждении.

"Процессуальный прокурор по этому делу Рябошапка умышленно квалифицировал этот инцидент по статье 121, зная, что там нет состава преступления. Он это сделал исключительно с одной целью: чтобы показать свою псевдоборьбу с коррупцией и чтобы засадить меня в СИЗО. Потому что санкция по этой статье предусматривает тюремное заключение", – заявил Пашинский.

Кроме того, экс-нардеп считает, что его имя теперь будет очищенно от "лжи, которая была инспирирована РФ и ее агентурой тут".

Напомним, ранее Вячеслав Химикус решил отозвать свой гражданский иск в деле по обвинению народного депутата Украины восьмого созыва Сергея Пашинского.

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 декабря 2016 года в результате конфликта Пашинского и жителя Васильковского района Химикуса последний был госпитализирован с серьезным огнестрельным ранением.