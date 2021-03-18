Суд оправдал Пашинского по делу о стрельбе в человека
В четверг, 18 марта, судья Васильковского горрайонного суда Киевской области оправдал экс-нардепа Сергея Пашинского по делу об огнестрельном ранении человека 31 декабря 2016 года. Тогда от выстрела пострадал житель Васильковского района Вячеслав Химикус.
Об этом сообщил корреспондент издания "Ґрати" из зала суда. Кроме того, Пашинскому вернут его пистолет. Пока неизвестно, будет ли сторона-обвинитель подавать апелляцию.
Судья Максим Ковбель принял решение, что обвинению не удалось доказать виновность Пашинского. Сам бывший подозреваемый отметил, что прокурор умышленно квалифицировал дело по статье об умышленном тяжком телесном повреждении.
"Процессуальный прокурор по этому делу Рябошапка умышленно квалифицировал этот инцидент по статье 121, зная, что там нет состава преступления. Он это сделал исключительно с одной целью: чтобы показать свою псевдоборьбу с коррупцией и чтобы засадить меня в СИЗО. Потому что санкция по этой статье предусматривает тюремное заключение", – заявил Пашинский.
Кроме того, экс-нардеп считает, что его имя теперь будет очищенно от "лжи, которая была инспирирована РФ и ее агентурой тут".
Напомним, ранее Вячеслав Химикус решил отозвать свой гражданский иск в деле по обвинению народного депутата Украины восьмого созыва Сергея Пашинского.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 декабря 2016 года в результате конфликта Пашинского и жителя Васильковского района Химикуса последний был госпитализирован с серьезным огнестрельным ранением.
Пашинский утверждал, что причиной ссоры стала аварийная ситуация на дороге – он с женой чуть не врезался в микроавтобус, который якобы стоял в темноте без включенных габаритов.
В июле 2017 года ГПУ закрыла производство против Пашинского, но в декабре Печерский районный суд Киева обязал возобновить расследование.
4 октября 2019 года ГБР объявило Пашинскому о подозрении, а 7 октября того же года его взяли под стражу на два месяца без права внесения залога.
18 декабря 2019 года Пашинского отпустили под домашний арест.
18 февраля 2020 года суд решил оставить подозреваемого под круглосуточным домашним арестом.
3 июля 2020 года ГБР вручило Пашинскому обвинительный акт по делу о стрельбе, а 6 июля документ передали в суд.
В конце июля 2020 года с подозреваемого сняли электронный браслет.