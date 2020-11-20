Суд объяснил решение об отмене ареста Януковича
Прокурором не был доказан факт объявления Януковича в международный розыск
Информация относительно розыска Януковича была удалена из базы данных Интерпола
Кроме того, срок досудебного расследования истек 10 июля 2020 года
Киевский апелляционный суд объяснил отмену заочного ареста бывшего беглого президента Виктора Януковича нарушениями в постановлении Печерского районного суда Киева.
Как сообщается на сайте Киевского апелляционного суда, постановление следственного судьи Печерского райсуда является "незаконным, необоснованным и немотивированным, вынесено с существенным нарушением требований уголовного процессуального закона".
Отменяя это решение, апелляционный суд исходил из того, что прокурором не доказан факт объявления Януковича в международный розыск.
"Специальное досудебное расследование (in absentia) осуществляется на основании постановления следственного судьи в отношении подозреваемого (кроме несовершеннолетнего), который скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности и объявлен в межгосударственный и/или международный розыск", – говорится в сообщении.
Однако в приобщенных к ходатайству следователя материалах содержится сообщение Офиса по юридическим вопросам Генерального секретариата Интерпола по объявлению в международный розыск украинских экс-чиновников и связанных с ними лиц, в котором указано, что информация относительно Януковича будет удалена из базы данных Интерпола поскольку подпадает под действие статьи 3 Устава Интерпола "как имеющая преимущественно политический характер".
В суде считают, что о наличии такого решения Интерпола следователь и прокурор были бесспорно осведомлены.
"Стороной обвинения ни справки, ни выписки из базы данных Интерпола, подтверждающих пребывание подозреваемого Януковича в международном розыске ни следственному судье Печерского районного суда города Киева, ни суду апелляционной инстанции не предоставлено", – подчеркивается в заявлении.
Кроме того, в резолютивной части оригинала постановления следственного судьи Печерского райсуда указано, что к Януковичу применена мера пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования, а именно до 10 июля 2020 года.
Также, рассматривая ходатайство следователя об избрании меры пресечения Януковичу, следственный судья применил меру пресечения в виде содержания под стражей, а не избрал ее, чем допустил существенные нарушения требований уголовного процессуального закона.
Как сообщал OBOZREVATEL, Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте Виктора Януковича. Речь идет о деле по разгону Майдана 18-20 февраля 2014 года.
По решению суда, дело направлено для рассмотрения в суд первой инстанции.