Суд объяснил решение об отмене ареста Януковича

Киевский апелляционный суд объяснил отмену заочного ареста бывшего беглого президента Виктора Януковича нарушениями в постановлении Печерского районного суда Киева.

Как сообщается на сайте Киевского апелляционного суда, постановление следственного судьи Печерского райсуда является "незаконным, необоснованным и немотивированным, вынесено с существенным нарушением требований уголовного процессуального закона".

Отменяя это решение, апелляционный суд исходил из того, что прокурором не доказан факт объявления Януковича в международный розыск.

"Специальное досудебное расследование (in absentia) осуществляется на основании постановления следственного судьи в отношении подозреваемого (кроме несовершеннолетнего), который скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности и объявлен в межгосударственный и/или международный розыск", – говорится в сообщении.

Однако в приобщенных к ходатайству следователя материалах содержится сообщение Офиса по юридическим вопросам Генерального секретариата Интерпола по объявлению в международный розыск украинских экс-чиновников и связанных с ними лиц, в котором указано, что информация относительно Януковича будет удалена из базы данных Интерпола поскольку подпадает под действие статьи 3 Устава Интерпола "как имеющая преимущественно политический характер".

В суде считают, что о наличии такого решения Интерпола следователь и прокурор были бесспорно осведомлены.

"Стороной обвинения ни справки, ни выписки из базы данных Интерпола, подтверждающих пребывание подозреваемого Януковича в международном розыске ни следственному судье Печерского районного суда города Киева, ни суду апелляционной инстанции не предоставлено", – подчеркивается в заявлении.

Кроме того, в резолютивной части оригинала постановления следственного судьи Печерского райсуда указано, что к Януковичу применена мера пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования, а именно до 10 июля 2020 года.

Также, рассматривая ходатайство следователя об избрании меры пресечения Януковичу, следственный судья применил меру пресечения в виде содержания под стражей, а не избрал ее, чем допустил существенные нарушения требований уголовного процессуального закона.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте Виктора Януковича. Речь идет о деле по разгону Майдана 18-20 февраля 2014 года.

По решению суда, дело направлено для рассмотрения в суд первой инстанции.