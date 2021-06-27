Суд над пойманным на взятке мэром Воловца от "Слуги народа" затягивают – сорвали уже 8 заседаний

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Расследования
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Суд над пойманным на взятке мэром Воловца от 'Слуги народа' затягивают – сорвали уже 8 заседаний

По информации из источников в районном суде, закарпатский руководство "Слуги народа" давит на суд. Судьи райцентра не могут противостоять давлению председателя Закарпатского областного совета Алексея Петрова, и уже 8 раз вынуждены перевести судебное заседание. Это продолжается с ноября 2020 года, сообщает сайт transkarpatia.net.

Судьи жалуются, что им звонят с угрозами, чтобы они не рассматривали дело о мэра-взяточника. Мол, он победил на выборах от правящей партии, а приговор взяточнику будет бросать тень на областное руководство и президента Зеленского. Поэтому и нужно спустить дело на тормозах.

Сорвано уже 8 судебных заседаний. Пока ни одна полноценное заседание так и не состоялось. Мэр продолжает ходить на работу.

Напомним, 10 ноября 2020 года на взятке СБУ задержала Михаила Попелича, главу Воловецкой ОТГ.

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Задерживали за "откат" за тендеры на дороги и тротуары в размере 80 000 гривен.

Схема была в сфере восстановления дорожно-транспортной инфраструктуры региона.

Чиновник требовал деньги от победителя тендера на проведение ремонта местных дорог. Размер взятки составил 10% от суммы ранее заключенного с подрядчиком договора. В случае отказа Михаил Попелич угрожал предпринимателю не подписать акты выполненных работ.

На выборы 25 октября победителем выборов Воловецкой ОТГ стал действующий глава Попелич Михаил Андреевич, баллотировался от партии "Слуга народа".

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