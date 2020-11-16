Суд начал рассматривать дело против Омеляна на 30,5 млн грн

В понедельник, 16 ноября, состоялось подготовительное заседание Высшего антикоррупционного суда в отношении бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

На суде ему был оглашен обвинительный акт по делу о недополучении госбюджетом 30,5 миллионов гривен, сообщается на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

"По результатам подготовительного рассмотрения коллегия судей назначила указанное дело к рассмотрению по сути и фактически его начала", – пояснили в САП.

Прокурор изложил краткую суть обвинительного акта, затем суд огласил перерыв до 18 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, САП 9 ноября направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении Владимира Омеляна.

Следствие установило, что в декабре 2017 года тогдашний министр своим приказом уменьшил портовые сборы на 20%, один из которых – административный – является доходной частью госбюджета. Отмечается, что решение о таких изменениях могла принимать только Верховная Рада

В результате государство недополучило 30,5 млн грн.