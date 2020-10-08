Суд на Луганщине приговорил разведчика "ЛНР" к 5,5 годам тюрьмы

На Луганщине Рубежанский суд приговорил к 5,5 годам тюрьмы террориста "ЛНР", которого задержали в августе 2020 года при попытке пересечения линии разграничения в разведывательных целях.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ. С начала российской оккупации на Донбассе в 2014 году житель Луганска присоединился к террористической группировке "Заря".

Там он осуществлял сбор разведданных на наблюдательных постах боевиков. Позже он перевелся в Первомайск в "15 батальон теробороны 2 армейского корпуса народной милиции ЛНР".

Также следствие установило, что наемник принимал активное участие в боевых действиях против сил АТО/ООС вблизи линии разграничения, участвовал в боях под Золотым.

Суд признал боевика виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Преступника приговорили к 5,5 годам лишения свободы.

Террориста задержали в августе 2020 года. СБУ

Мужчина присоединился к террористам в 2014 году. СБУ

Наемник принимал участие в боевых действиях против сил АТО/ООС. СБУ

Террорист участвовал в боях под Золотым. СБУ

Суд признал боевика виновным в совершении преступлений по двум статьям УК Украины. СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, Новоайдарский районный суд Луганской области приговорил к 4 годам лишения свободы террориста так называемой "ЛНР" за участие в незаконном вооруженном формировании.

Жителя Мариуполя, воевавшего на стороне незаконных вооруженных формирований Российской Федерации в должности "командира взвода" боевиков "ДНР", приговорили к девяти годам лишения свободы.